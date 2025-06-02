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Президент Ильхам Алиев: Зеленая повестка дня Азербайджана очень амбициозна

Политика Материалы 2 июня 2025 10:51 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Зеленая повестка дня Азербайджана очень амбициозна
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Зеленая повестка дня Азербайджана очень амбициозна. Страна, богатая нефтью и газом, инвестирует совместно с иностранными инвесторами в зеленую энергетику, что демонстрирует нашу ответственность.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на официальной церемонии открытия 30-й выставки Caspian Oil and Gas, 13-й выставки Caspian Power и 30-го форума Baku Energy Forum.

Глава государства также отметил, что с таким потенциалом зеленой энергии мы сможем удовлетворить растущие потребности Азербайджана в электроэнергии, в основном за счет возобновляемых источников.

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