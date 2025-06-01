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В Шуше проходит международный фестиваль детского творчества (ФОТО)

Общество Материалы 1 июня 2025 11:42 (UTC +04:00)
В Шуше проходит международный фестиваль детского творчества (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В городе Шуша проходит международный детский творческий фестиваль среди школьников тюркоязычных народов «Шуша – культурная жемчужина единства тюркских народов».

Как передает Trend, организатором фестиваля выступает министерство науки и образования Азербайджана.

Согласно информации, около 300 школьников из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турецкой Республики Северного Кипра и Венгрии представляют на мероприятии музыкальную и танцевальную культуру своих стран.

В Шуше проходит международный фестиваль детского творчества (ФОТО)
В Шуше проходит международный фестиваль детского творчества (ФОТО)
В Шуше проходит международный фестиваль детского творчества (ФОТО)
В Шуше проходит международный фестиваль детского творчества (ФОТО)
В Шуше проходит международный фестиваль детского творчества (ФОТО)
В Шуше проходит международный фестиваль детского творчества (ФОТО)
В Шуше проходит международный фестиваль детского творчества (ФОТО)
В Шуше проходит международный фестиваль детского творчества (ФОТО)
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