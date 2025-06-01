В Тегеране обсудили развитие транспортных коридоров между странами ОЭС

БАКУ /Trend/ – В Тегеране 1 июня с участием представителей стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) прошли обсуждения по вопросам развития автомобильных и железнодорожных коридоров между государствами-участниками.

Как сообщает Trend, об этом заявил советник министра дорог и городского развития Ирана Амин Тараффо в интервью местным СМИ.

По его словам, в этот день состоялось 13-е заседание экспертов стран-членов ОЭС, в рамках которого были рассмотрены ключевые направления развития транспортной сферы. Обсуждались меры по упрощению процедур пересечения границ, перспективные программы в сфере морского и воздушного транспорта, цифровизация процессов для электронного обмена транспортными и грузовыми документами, а также развитие устойчивых, “зелёных” и безопасных грузоперевозок. Также затрагивались вопросы коммерциализации существующих транспортных коридоров.

Тараффо отметил, что 13-я встреча министров транспорта и дорог стран-членов ОЭС пройдёт в Тегеране 1–2 июня.

Отметим, что в Организацию экономического сотрудничества входят 10 стран — Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.