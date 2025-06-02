Избран новый посол Ирана в Азербайджане - МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Посол Ирана в Азербайджане уже избран и представлен принимающей стороне для прохождения необходимых процедур.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи на пресс-конференции, состоявшейся 2 июня в Тегеране.

По его словам, новый посол является одним из самых опытных и известных дипломатов Ирана, специализирующихся на регионе Евразии. Имя назначенного посла будет официально объявлено после завершения соответствующих дипломатических процессов.

Багаи подчеркнул, что развитие отношений со странами Центральной Азии и Кавказа имеет большое значение для Ирана, при этом связи с Азербайджаном занимают особое место.

Отметим, что срок полномочий посла Ирана в Азербайджане Сейеда Аббаса Мусави истек в мае 2024 года.

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