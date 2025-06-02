Enerso Jabrayil подписала ключевые соглашения для ускорения перехода к чистой энергии (ФОТО)

Рады сообщить, что 2 июня, в рамках Бакинской энергетической недели, компания Enerso Jabrayil подписала несколько ключевых соглашений: Соглашение о покупке электроэнергии (PPA), Соглашение о подключении к сети передач (TCA), Соглашение об аренде земли и Соглашение по балансировке. Эти соглашения являются частью рамочной структуры, установленной Инвестиционным соглашением, подписанным с Министерством энергетики 4 апреля 2025 года, для реализации проекта по строительству солнечной электростанции мощностью 50 МВт «Ufug» (Горизонт) в Джабраильском районе.

Соглашение о покупке электроэнергии (PPA) предусматривает, что компания Enerso Jabrayil будет производить и поставлять экологически чистую электроэнергию с солнечной электростанции «Ufug» (Горизонт) компании Azerenerji, которая, в свою очередь, будет закупать и интегрировать электроэнергию в национальную энергосистему, а также играть ключевую роль в механизме обмена электроэнергией. Соглашение о подключении к сети передач (TCA) дополняет этот процесс, предоставляя компании Enerso Jabrayil доступ к передающей сети Azerenerji, что обеспечивает эффективную и безопасную доставку возобновляемой электроэнергии конечным потребителям. Соглашение об аренде земли обеспечивает правовую основу для использования выделенного земельного участка, необходимого для строительства и эксплуатации солнечной электростанции мощностью 50 МВт «Ufug» (Горизонт). В свою очередь, Соглашение по балансировке определяет порядок балансировки, необходимый для согласования фактических и прогнозируемых объёмов поставок электроэнергии.

Соглашения о покупке электроэнергии (PPA) и подключении к сети передач (TCA) были подписаны председателем Правления ОАО Azerenerji Баба Рзаевым и коммерческим директором Nobel Energy Эльдаром Маммедзаде, который также является директором компании Enerso Jabrayil LLC — дочерней структуры Nobel Energy в области устойчивой энергетики.

Соглашение об аренде земли было подписано Министром энергетики Азербайджанской Республики Парвизом Шахбазовым и директором компании Enerso Jabrayil LLC Эльдаром Маммедзаде.

Соглашение по балансировке было подписано председателем Правления ОАО Azerenerji Баба Рзаевым, заместителем генерального директора по стратегии и финансам ОАО «Norm» Эльвином Мирзаевым и директором компании Enerso Jabrayil LLC Эльдаром Маммедзаде.

Это важное событие знаменует собой значительный шаг вперёд на пути Азербайджана к чистой энергетике. Проект внесёт вклад в диверсификацию энергетического баланса страны, усилит энергетическую безопасность и поддержит более широкие цели устойчивого развития и зелёного перехода — особенно на недавно освобождённых территориях.

Эльдар Маммедзаде заявил, “Эти партнёрства являются подтверждением нашего общего видения более чистого и устойчивого энергетического будущего для Азербайджана. Солнечная электростанция ‘Ufug’ — это лишь начало, и мы с воодушевлением продолжаем совместную работу над созданием долгосрочного положительного эффекта для страны и её народа.”

Солнечная электростанция «Ufug» (Горизонт) мощностью 50 МВт, как ожидается, будет производить около 110 миллионов киловатт-часов чистой электроэнергии в год — этого достаточно для обеспечения энергией промышленного объекта среднего масштаба — и сыграет важную роль в сокращении выбросов углерода. Помимо экологических преимуществ, проект создаст более 300 рабочих мест на этапе строительства и около 50 постоянных рабочих мест после завершения, обеспечивая ощутимую социально-экономическую ценность для региона.

Nobel Energy Group, входящая в состав NEQSOL Holding, является интегрированной компанией по производству, развитию и оказанию энергетических услуг, стремящейся способствовать глобальному переходу к устойчивому и низкоуглеродному будущему. Используя проверенный опыт, комплексные решения, передовые технологии, стратегические партнёрства и ориентируясь на инновации, Nobel Energy Group зарекомендовала себя как надёжный партнёр в реализации сложных и устойчивых инфраструктурных проектов по всему миру.