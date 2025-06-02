Азербайджан подписал новые соглашения с иностранными компаниями в сфере ВИЭ

БАКУ /Trend/ - В Баку подписаны документы, предусматривающие реализацию трёх проектов по солнечной энергии общей мощностью 200 мегаватт, а также сотрудничество в области "зеленой" энергетики между министерством энергетики Азербайджана и компаниями China Energy Engineering Corporation Limited и Maire Tecnimont S.p.A.

Как сообщает в понедельник Trend, документы были подписаны в рамках Бакинской энергетической недели.

Также были подписаны договоры с ОАО «Norm» в связи со строительством солнечных электростанций в Джебраиле.

Кроме того, был подписан Протокол о внесении соответствующих изменений в документ с целью продления срока действия Меморандума о взаимопонимании в области энергетического перехода между министерством энергетики Азербайджана и компанией "Maire Tecnimont S.p.A.".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!