Дети-детям: представлены произведения азербайджанских и мировых классиков (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт учащихся 17-й детской музыкальной школы, посвященный Международному дню защиты детей, сообщает Trend Life.

Под руководством заслуженного артиста Азербайджана, дирижера Илахи Гусейновой, в сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов выступили юные солисты - Рагим Ахмедзаде, Эсра Ализаде, Аян Гафарова, Ася Гулузаде, Аян Алиева, Гёнченур Исмаилова, Гюнай Гулузаде, Бахрам Биннатов, Инджи Асадова, Захра Гафарова, Офелия Абдурахманова, Ягмур Юсифли, Захра Шукюрова, Захра Шахмамедли, Фатима Джаббарова, Атилла Зуруфчу, Лейла Абдуллазаде (фортепиано), Джавид Амиров, Алиакбер Гурбан, Али Гулузаде (тар), Муса Исмаилов (гармонь), Рустам Мамедзаде (кларнет), Мюрветали Гулузаде (кяманча), Нурай Гашимли, Фидан Гафарова (канон), Руфат Фераджли, Али Бабазаде (нагара), Гусейн Ахмедов (вокал).

Концерт открыл объединенный хор школы (хормейстер Рая Ибрагимова, концертмейстер Джамиля Алиева). В программе прозвучали произведения азербайджанских и мировых классиков. В завершение директор школы Самира Исаева выразила благодарность зрителям.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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