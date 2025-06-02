Целью было уничтожение азербайджанцев - пострадавший мирный житель

БАКУ /Trend/ - Во время дачи показаний в ходе продолжившегося в Бакинском военном суде в понедельник судебного процесса потерпевшая Шамама Гулиева заявила, что в результате артиллерийского обстрела, открытого вооруженными силами Армении по поселку Бановшалар Агдамского района днем 19 октября 2020 года, получили ранения она, ее дочь Майя Гулиева и военный журналист Анар Шушалы (Анар Гасанов, в то время работал на AзТВ – ред.).

Как сообщает Trend , в ходе обстрела был также поврежден ее дом.

Во время дачи показаний Шамама Гулиева обратилась к обвиняемым: «Разве можно вести войну против гражданских лиц? Убийство стариков, младенцев – это не война. Вашей целью было уничтожение азербайджанцев».

Отметим, что суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти или ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, продолжится 5 июня.

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