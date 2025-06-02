Лето начинается с улыбки! CineMastercard превратился в остров счастья для детей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Первый день лета – это не просто календарная дата. Это особенное утро, наполненное детским смехом, яркими шарами и теплом, которое может подарить только искренняя забота. Именно 1 июня мир отмечает Международный день защиты детей - праздник, который напоминает каждому из нас о том, как важно дарить детям любовь, внимание и радость, сообщает Trend Life.

В этот солнечный день кинотеатр премиум-класса CineMastercard в Баку превратился в настоящий остров счастья. Для детей-сирот, детей из семей шехидов и ветеранов Карабахской войны, а также из малоимущих семей была организована яркая и добрая развлекательная программа, полная сюрпризов, смеха и настоящего волшебства.

Главными героями дня стали обаятельный клоун и огромная кукла Соник, которые не просто развлекали малышей, но и зажигали зал своей энергетикой. Смех звучал без перерыва - игры, конкурсы и весёлые задания моментально увлекали детей, даря каждому частичку настоящего праздника.

А какой же кинотеатр без угощений? В этот день все гости наслаждались ароматным попкорном и освежающими напитками, а весёлая музыка, задорные аниматоры и атмосфера дружбы и тепла делали праздник по-настоящему незабываемым.

Это был день, когда глаза детей светились счастьем, а сердца взрослых - благодарностью. День, когда маленькое чудо стало большой реальностью. И кто знает, возможно, именно этот момент останется в детских воспоминаниях как одно из самых светлых событий лета.

Юные зрители также посмотрели комедийный фильм "Приключение Паддингтона 3", с профессиональным азербайджанским дубляжом. По инициативе сторон партнёра Cinema Distribution, кинотеатра CineMastercard и при поддержке правообладателя проекта – компании VOЛЬGА, для азербайджанской аудитории был выполнен профессиональный дубляж фильма "Паддингтон 3". Фильм озвучили - Мурад Дадашов, Кямран Агабалаев, Санубар Искендерли, Земфира Абдулсамедова, Наджиба Гусейнова, Офелия Новрузгызы, Вюгар Гусейнов, Вюсал Муртузалиев, Масма Аслангызы, Нофель Шахмароглы, Ирана Керимова, Саид Мамедов, Севда Бийик и Мамедбагир Эйвазов. Режиссёр дубляжа - Вугар Гусейнов, продюсер и звукорежиссёр – Теймур Керимов, перевод – Айтен Насирли.

Режиссёр картины Дугал Уилсон. В ролях Оливия Колман, Антонио Бандерас, Эмили Мортимер, Карла Тоус, Хью Бонневилль, Джули Уолтерс, Джим Бродбент, Мадлен Харрис, Сэмюэл Джослин. Тетю Люси озвучила Имелда Стонтон, а Паддингтона – Бен Уишоу.

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