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Китайская компания, предлагающая решения для нефтегазовой отрасли, нацелена на азербайджанский рынок

Экономика Материалы 2 июня 2025 17:18 (UTC +04:00)
Китайская компания, предлагающая решения для нефтегазовой отрасли, нацелена на азербайджанский рынок

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Китайская компания "Shanghai GiantStar Petroleum Technology", специализирующаяся на проектировании и производстве оборудования для нефтяной промышленности, намерена выйти на азербайджанский рынок.

Об этом в понедельник Trend заявил представитель компании Уильям Гао в кулуарах 30-й юбилейной Бакинской энергетической недели.

"Для нас большая честь находиться здесь. Мы гордимся возможностью представить нашу продукцию на азербайджанском рынке. Это наш первый визит в Азербайджан, и мы надеемся вернуться сюда в следующем году. Мы стремимся к более глубоким обсуждениям и продолжению переговоров для налаживания будущего сотрудничества", - сказал он.

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