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В Азербайджане будет разработан порядок выдачи внутреннего карантинного сертификата на растения и продукты растениеводства

Политика Материалы 2 июня 2025 16:29 (UTC +04:00)
В Азербайджане будет разработан порядок выдачи внутреннего карантинного сертификата на растения и продукты растениеводства

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в некоторые законы, связанные с исполнением закона о внесении изменений в закон "О лицензиях и разрешениях".

Как сообщает Trend, будет разработан порядок выдачи внутреннего карантинного сертификата на растения и продукты растениеводства.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок утвердить порядок выдачи внутреннего карантинного сертификата на растения и продукты растениеводства, фитосанитарного (реэкспортного фитосанитарного) сертификата на экспорт (реэкспорт) этих продуктов и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.

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