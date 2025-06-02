В Азербайджане будет разработан порядок выдачи внутреннего карантинного сертификата на растения и продукты растениеводства

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в некоторые законы, связанные с исполнением закона о внесении изменений в закон "О лицензиях и разрешениях".

Как сообщает Trend, будет разработан порядок выдачи внутреннего карантинного сертификата на растения и продукты растениеводства.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок утвердить порядок выдачи внутреннего карантинного сертификата на растения и продукты растениеводства, фитосанитарного (реэкспортного фитосанитарного) сертификата на экспорт (реэкспорт) этих продуктов и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.