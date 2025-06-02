США и Азербайджан работают сотрудничают ради более безопасного и процветающего будущего - посольство (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Соединенные Штаты Америки и Азербайджан сотрудничают ради более безопасного, надежного и процветающего будущего.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации на странице посольства США в Азербайджане в социальной сети Х.

"Временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара и Хесси на днях совершили прогулку по прекрасному Абшеронскому национальному парку, наслаждаясь завораживающей красотой Каспийского моря. Соединённые Штаты на протяжении десятилетий сотрудничают с Азербайджаном в целях усиления безопасности границ вдоль побережья Каспийского моря, предоставляя помощь в виде радаров, патрульных катеров, подводных технологий и проведения обучающих программ. Объём этой помощи составил 320 миллионов долларов. Соединённые Штаты и Азербайджан сотрудничают ради более безопасного, надёжного и процветающего будущего", - отмечается в публикации посольства.

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