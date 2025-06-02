SLB расчитывает на дальнейшее технологическое сотрудничество с Азербайджаном - представитель компании

БАКУ /Trend /- SLB расчитывает на дальнейшее технологическое сотрудничество с Азербайджаном.

Об этом заявил в понедельник Trend менеджер по технологиям и маркетингу компании SLB в Азербайджане Дмитрий Кофман в в кулуарах 30-ой юбилейной международной выставки «Нефть и газ Каспия» (Caspian Oil and Gas) в Баку.

"В Азербайджане интересная и одновременно непростая операционная среда. Здесь активно развиты различные отрасли, что, в свою очередь, требует повышенного внимания к технологиям. Именно поэтому мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами и партнёрами, чтобы внедрять передовые, наилучшим образом подходящие под конкретные задачи технологии - для максимально эффективного выполнения операций.

Мы работаем с такими компаниями, как SOCAR, BP, а также с рядом независимых операторов, представленных в Азербайджане. И мы, безусловно, рассчитываем на дальнейшее технологическое сотрудничество, активное взаимодействие и совместный вывод на рынок эффективных решений", - сказал он.

Кофман отметил, что компания делится экспертизой и предлагает оптимальные подходы к разработке месторождений в Азербайджане.