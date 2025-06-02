В рамках Карабахского форума образования и партнерства Kapital Bank объявил о запуске стипендиальной программы для студентов Карабахского Университета

БАКУ/ Trend/ 2 июня в Карабахском Университете, расположенном в городе Ханкенди, состоялся Карабахский форум образования и партнерства. Мероприятие прошло под девизом «Совместные шаги ради будущего Карабаха» и выступило в качестве ведущей платформы, посвящённой вопросам развития образования и человеческого капитала в регионе.

На церемонии открытия форума с речами выступили ректор Карабахского Университета Шахин Байрамов и министр науки и образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев. В своих выступлениях они подчеркнули значимость образования для восстановления Карабаха и необходимость подготовки высококвалифицированных кадров для устойчивого развития региона.

Сразу после церемонии открытия было подписано соглашение о создании стипендиальной программы для студентов Карабахского Университета. Эта инициатива направлена на расширение образовательных возможностей и всестороннее развитие студентов в регионе.

В рамках форума также состоялись панельные дискуссии по двум основным направлениям. Первая панель, модератором которой выступил председатель правления Фонда Развития Образования Эльнур Насибов, прошла на тему «Большое возвращение: вызовы и возможности». В дискуссии приняли участие министр науки и образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов и Председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев. Участники обсудили экономическое развитие региона, роль образования в этом процессе, а также новые возможности для сотрудничества.

Вторая панель была посвящена теме «Возможности государственно-частного партнёрства в Карабахе». В обсуждении приняли участие член правления Kapital Bank Фарид Гидаятзаде и другие представители ведущих компаний частного сектора. В центре внимания были вопросы роли партнёрства между государством и частным сектором в долгосрочном социально-экономическом развитии региона, механизмы нового сотрудничества, а также внедрение цифровой экономики и инноваций в Карабахе.

Выступая на форуме, член правления Kapital Bank Фарид Гидаятзаде отметил: «Наша самая большая цель состоит в том, чтобы выпускники Карабахского Университета стали лидерами социального и экономического развития региона. Образование должно включать не только традиционные знания, но и быть ориентированным на технологии и инновации, чтобы молодёжь была полностью готова к современному рынку труда. В Kapital Bank мы всегда готовы не только обеспечить финансовую поддержку, но и поделиться профессиональными знаниями и опытом».

Отметим, что Kapital Bank на протяжении многих лет реализует различные образовательные проекты в тесном сотрудничестве с Министерством Науки и Образования. По инициативе банка в ряде высших учебных заведений внедрены стипендиальные программы, а также открыты учебные аудитории Kapital Bank. Эти проекты способствуют развитию цифровых навыков студентов, их лучшей подготовке к рынку труда и профессиональному росту в инновационной среде.

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