В Ханкенди частный сектор построит новые жилые дома

ХАНКЕНДИ/Trend/ - В рамках масштабных строительных работ в городе Ханкенди будут возведены новые жилые дома.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Специальный представитель Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов во время панельного выступления на форуме Карабахского образования и партнерства, посвященного концептуальному посланию "Совместные шаги для будущего Карабаха", отметил, что большинство жилых домов в городе Ханкенди были построены в 1950-1960-х годах прошлого века.

"Большинство высотных жилых зданий, расположенных на различных улицах и проспектах города, которые были построены при финансовой поддержке правительства Азербайджана в то время, уже достигли конца своего срока эксплуатации. Здания, находящиеся в аварийном состоянии, будут снесены на основании заключения соответствующих структур, а на их месте будут построены современные высотные жилые здания в соответствии с архитектурным стилем Азербайджана. Строительные работы будут осуществляться не за счет государственного бюджета, а частным сектором через строительные компании. Это приведет к устойчивому развитию и созданию новых рабочих мест в родном Ханкенди.

Одним словом, строительные работы, которые будут осуществляться частным сектором, окажут положительное влияние на развитие экономики региона", - отметил он.

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