Азербайджанские гимнасты вернулись из Стамбула с медалями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты успешно выступили на международном турнире по аэробной гимнастике "Bosphorus Open Cup", который проходил с 29 мая по 1 июня в Стамбуле.

Об этом Trend сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

Индивидуальные выступления:

Марьям Топчубашова - 17.800 очков, бронзовая медаль

Медина Ибрагимли - 14 950 и 15 050 очков, двойная бронзовая медаль

Диляра Гурбанова - 18 700 и 18 850 очков, двойная бронзовая медаль

Владимир Долматов - 19 350 очков, золотая медаль; 18 200 очков, серебряная медаль

Выступления трио:

Лейла Бежанова, Арзу Агаева и Диляра Гурбанова - 15 500 очков, бронзовая медаль

Медина Ибрагимли, Аделя Гашимова и Дениз Алиева - 15 650 очков, серебряная медаль; 14 950 очков, бронзовая медаль

Аян Искендерли, Аян Талыбова и Тахмина Ибрагимова - 15.750 и 16.350 очков, двойная бронзовая медаль

Групповые выступления:

Сара Алиханлы, Диляра Гурбанова, Владимир Долматов, Медина Мустафаева и Хадиджа Гулиева - 17.713 очков, серебряная медаль

Аян Агаева, Хусна Рзаева, Аян Искендерли, Тахмина Ибрагимова и Рена Мамедова - 15 950 и 15 900 очков, двойная серебряная медаль

Аэродэнс:

Нурай Исаева, Аян Талыбова, Аян Искендерли, Севда Садыглы, Бести Талыблы, Рена Мамедова, Айлин Гулузаде и Нури Айлин – 14.600 очков, золотая медаль.

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