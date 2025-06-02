Обнародован объем инвестиций частного сектора в освобожденные от оккупации территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вопросам занятости населения, переселяющегося в города, села и поселки на освобожденных территориях, уделяется особое внимание.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов на Карабахском форуме образования и партнерства, прошедшем в Карабахском университете с концептуальным посланием "Совместные шаги для Карабаха будущего".

Он сказал, что в эти территории частным сектором инвестировано около 45 миллионов манатов.

"В результате здесь создано много рабочих мест", - подчеркнул Э.Юсубов.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, помимо переселенных туда в рамках программы Великого возвращения бывших вынужденных переселенцев, всего проживает более 43 тысяч человек, которые работают над реализацией проектов, а также выполняют должностные обязанности в местных отделениях отдельных государственных органов, работают в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики, которые возобновили свою деятельность.

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