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Президент Ильхам Алиев: Мы - страна, побеждающая и на поле боя, и на политической плоскости, и на спортивных аренах

Политика Материалы 2 июня 2025 17:38 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы - страна, побеждающая и на поле боя, и на политической плоскости, и на спортивных аренах
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по мини-футболу заслужили эту победу, и вообще Азербайджану к лицу победы.

Как собщает в понедельник Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая членов национальной команды, ставших чемпионами мира по мини-футболу.

«Мы – страна, побеждающая и на поле боя, и на политической плоскости, и на спортивных аренах. Именно наша талантливая и профессиональная молодежь приносит нам эту радость победы», - подчеркнул глава государства.

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