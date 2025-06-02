Президент Ильхам Алиев: Мы - страна, побеждающая и на поле боя, и на политической плоскости, и на спортивных аренах

БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по мини-футболу заслужили эту победу, и вообще Азербайджану к лицу победы.

Как собщает в понедельник Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая членов национальной команды, ставших чемпионами мира по мини-футболу.

«Мы – страна, побеждающая и на поле боя, и на политической плоскости, и на спортивных аренах. Именно наша талантливая и профессиональная молодежь приносит нам эту радость победы», - подчеркнул глава государства.