БАКУ /Trend/ - Сменился сопредседатель Смешанной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Австрией в сферах экономики, сельского хозяйства, промышленности, техники и технологий.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в изменении, внесенном распоряжением Президента Ильхама Алиева в распоряжение "Об утверждении нового состава с азербайджанской стороны Смешанной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Австрийской Республикой в области экономики, сельского хозяйства, промышленности, техники и технологий".

Сопредседателем комиссии являлся министр цифрового развития и транспорта Азербайджана. Согласно изменению, сопредседателем будет заместитель министра цифрового развития и транспорта.