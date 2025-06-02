В Калифорнии состоялся автопробег в честь 28 мая - Дня независимости Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанцы, проживающие в районе залива Сан-Франциско (Bay Area), США, собрались на мероприятии, посвященном 28 мая - Дню независимости и 107-й годовщине образования Азербайджанской Демократической Республики.

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

Мероприятие было организовано Азербайджанским культурным обществом Северной Калифорнии. Программа включала автомобильный пробег и последующее сетевое (networking) мероприятие.

В первой половине дня автоколонна, украшенная флагами Азербайджана, проехала по городам Купертино и Сан-Хосе, а затем направилась в Сан-Франциско. Яркое шествие вызвало живой интерес у сотен местных жителей.

После автопробега состоялась встреча азербайджанской общины в формате нетворкинга.

Секретарь по операциям и мероприятиям Азербайджанского культурного общества Северной Калифорнии Нурлан Шукюрлю отметил важность подобных инициатив как мостов между новоприбывшими членами общины и азербайджанцами, давно живущими в США. Он подчеркнул значимость таких мероприятий для сохранения национальной идентичности и культурного наследия, особенно среди детей, родившихся за рубежом.

Участникам мероприятия были представлены вкусные блюда азербайджанской кухни, дети хорошо провели время, играя в различные веселые игры. Музыка, исполненная нашей соотечественницей Гюнай Санан и барабанной группой Sound Of Fire, была встречена с большим энтузиазмом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!