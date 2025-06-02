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Министерство энергетики Азербайджана подписало ряд соглашений по солнечной энергетике

Экономика Материалы 2 июня 2025 14:01 (UTC +04:00)
Министерство энергетики Азербайджана подписало ряд соглашений по солнечной энергетике

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана подписало ряд соглашений в рамках 30-й юбилейной международной выставки «Нефть и газ Каспия» (Caspian Oil and Gas).

Как сообщает Trend, между министерством энергетики Азербайджана и компанией Enerso Jabrail LLC подписано соглашение об аренде земли под проект солнечной электростанции "Шамс" мощностью 50 мегаватт в Азербайджане.

Также было подписан договор об аренде земли под строительство Гобустанской солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт с Universal Solar Azerbaijan.

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