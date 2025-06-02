В ТЮЗе состоится премьера спектакля "Solğun çiçəklər" в современном сценическом решении

БАКУ /Trend Life/ - В театральной студии Artstudiya Азербайджанского национального театра юного зрителя 7 июня в 19:00 состоится премьера одночастного спектакля "Solğun çiçəklər" (Увядшие цветы), поставленного режиссером Сабиной Мамедзаде в современном сценическом решении по одноименной пьесе великого драматурга Джафара Джаббарлы, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Художественный руководитель - заслуженный артист Ниджат Кязымов, режиссёр-постановщик - Сабина Мамедзаде, художники - Эльмира Узеирова и Тахмина Садыгова, композитор - Эмиль Эльманоглу. В спектакле принимают участие заслуженная артистка Лейли Велиева, актеры Адалят Абдулсамед, Айгюн Фатуллаева и Умман Будагов.

Драма "Увядшие цветы" была написана в 1917 году. В ней на примере одной семьи раскрывается тема конфликтов в буржуазно-помещичьем обществе, рассказывается о чистой любви Сары и Бахрама.

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