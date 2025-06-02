В Ичеришехер вводятся новые правила въезда для транспорта

БАКУ /Trend/ - С целью сохранения уникального исторического облика Ичеришехер, создания более спокойной, безопасной и пешеходной среды для жителей и посетителей начато внедрение некоторых транспортных нововведений.

В ответ на запрос Trend в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" сообщили, что согласно новому регулированию, для обеспечения бесперебойного движения количество транспортных средств, одновременно находящихся на территории заповедника, ограничено 300 автомобилями.

"В случае, если количество машин на территории не превышает установленного лимита, въезд нерезидентов доступен по следующим тарифам: 3 маната за первые 15 минут, 5 манатов за каждый последующий час после этого. Оплата производится только в безналичном порядке (Аzparking, Post Terminal и т. д.)", - говорится в сообщении.

В Управлении подчеркнули, что предпринимаемые шаги направлены на сохранение историко-архитектурного наследия старого города, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также на создание пешеходного пространства, соответствующего современному городскому управлению.

"Просим воздержаться от въезда на территорию заповедника на личном транспорте без острой необходимости. Благодарим за понимание и поддержку", - отмечается в информации.

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