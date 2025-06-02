İZ Community проведет в Баку 10-ю юбилейную ярмарку-воркшоп Squeeze the Moment

БАКУ /Trend Life/ - 5 и 6 июня с 12:00 до 20:00 в Баку состоится 10-я юбилейная ярмарка-воркшоп Squeeze the Moment, организованная женским сообществом İZ Community под руководством Рены Наджафзаде-Сададдиновой. Вход свободный.

Как сообщили Trend Life в İZ Community, это ежегодное событие собирает сотни женщин, стремящихся к развитию, вдохновению и искреннему общению.

Мероприятие пройдёт в атмосферной локации Gizli Bahçe и объединит локальные и международные бренды - от дизайнерской одежды и украшений до косметики, керамики и декора. Гостей ждут тематические мастер-классы, фотозоны и музыкальная программа, а также живая дискуссия с известными медийными лицами и блогерами.

"Особенно важно для нас - создавать пространство, где каждая женщина может проявить себя, заявить о своём деле и найти единомышленниц. Мы поддерживаем начинающих предпринимательниц, стартаперов, которые делают первые шаги в бизнесе", - отмечает основательница İZ Community Рена Наджафзаде-Сададдинова.

İZ community насчитывает более 6000 активных участниц и организовало более 450 мероприятий, которые посетили свыше 15 000 человек.

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