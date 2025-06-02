"Татнефть" выполнила работы по гидродинамическому моделированию для месторождения "Биби-Эйбат" - замгендиректора (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - "Татнефть" выполнила работы по гидродинамическому моделированию для месторождения SOCAR "Биби-Эйбат".

Об этом сказал в понедельник Trend заместитель генерального директора ПАО "Татнефть" по промышленной безопасности, охране труда и экологии Азат Хабибрахманов в кулуарах 30-й юбилейной международной выставки «Нефть и газ Каспия» (Caspian Oil and Gas) в Баку.

По его словам, компания "Татнефть" работает в Азербайджане по направлениям разработки гидродинамического моделирования на месторождении SOCAR "Биби-Эйбат", и на сегодня уже выполнены работы по гидродинамическому моделированию, чтобы совместно решать задачи по увеличению нефтеотдачи пласта.

"Компания "Татнефть" реализует ряд проектов в Азербайджане. 28 мая был подписан совместный меморандум между SOCAR, "Татнефтью", "Узбекнефтегазом" и "КазМунайГазом" по реализации "зелёных" проектов в сфере декарбонизации и устойчивого развития. Он предусматривает инициативы по энергоэффективности, биотехнологиям, альтернативной энергетике, климатическому проектированию, а также, конечно, экологическому просвещению", - отметил он.

Представитель компании также подчеркнул, что между четырьмя компаниями - SOCAR, "КазМунайГаз", "Узбекнефтегаз" и "Татнефть" - заключено соглашение о создании консорциума для взаимодействия по различным направлениям.

"Речь идёт о цифровизации, обеспечении промышленной безопасности и реагировании на чрезвычайные ситуации, геофизических исследованиях, сервисном обслуживании, бурении скважин, разведке и добыче, а также, как уже упоминалось, "зеленых" проектах. Основной фокус - устойчивое развитие и декарбонизация", - сказал А.Хабибрахманов.

По его словам, вопросы по новым проектам будут обсуждаться в рамках созданного консорциума.

"Он создан для кооперации и совместного решения глобальных вызовов, стоящих перед нами", - подчеркнул А.Хабибрахманов.