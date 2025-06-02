Состоялось заседание Координационного совета азербайджанцев Нидерланды-Бельгия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в рамках визита в страны Бенилюкса встретился с азербайджанской общиной Нидерландов и принял участие в заседании Координационного совета.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече, которая началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана, была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Родины.

Координатор Координационного совета азербайджанцев Нидерланды-Бельгия по Нидерландам Эльхан Миргашимли представил отчет о деятельности Совета. На заседании были продемонстрированы видеоролики с выступлениями главы азербайджанского государства, дана обширная информация о проектах, реализуемых Государственным комитетом по работе с диаспорой.

Посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде подчеркнул особую роль наших соотечественников в доведении до международной общественности реалий, связанных с нашей страной, и подчеркнул, что в последние годы политическая активность и авторитет азербайджанской диаспоры еще более возросли.

Затем состоялся обмен мнениями о деятельности Координационного совета, были озвучены предложения по перспективам, обсуждены дальнейшие направления деятельности, даны ответы на вопросы членов общины. Наши соотечественники выразили благодарность за поддержку скоординированной деятельности и подчеркнули, что совместная работа дает более эффективные результаты.

В Координационный совет азербайджанцев Нидерланды-Бельгия был избран новый координатор.

Главе азербайджано-нидерландского общества "Одлар Юрду" Фирангиз Багировой была вручена Почетная грамота за успешную пропаганду нашей национальной музыки в Европе.

В художественной части мероприятия группа "Niderland Qala Qrupu" представила нашу национальную музыку.

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