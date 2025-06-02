В Баку пройдет международная конференция "Имперское устройство: идеологии колониализма и реальности"

БАКУ /Trend/ - 3 июня в столице Азербайджана при организации Бакинской инициативной группы состоится международная научная конференция на тему «Имперское устройство: идеологии колониализма и реальности».

Как сообщает Trend, это первая международная конференция с участием ученых, специализирующихся в области деколонизации и работающих в различных структурах ООН.

В научной конференции примут участие опытные эксперты ООН в сфере деколонизации, известные ученые, работающие в бывших и нынешних колониях Франции, признанные специалисты в области международного права, а также послы зарубежных стран, аккредитованные в Азербайджане, депутаты.

В рамках мероприятия будет проведен углубленный научный и методологический анализ тяжелых последствий колониальной политики, методов дискриминации, применяемых в отношении народов, находившихся под гнетом колониальных государств, а также политических, экономических и культурных ограничений — составляющих неоколониализма, и политики целенаправленного уничтожения национальной идентичности.

Будут обсуждены препятствия, создаваемые колониальными державами на пути завершения процесса деколонизации, что предусмотрено международным правом и резолюциями ООН, а также использование имеющихся возможностей в рамках международных организаций, реализация эффективных механизмов и пути устранения системных неравенств на уровне международных институтов.

Отметим, что на второй день визита участники прочтут лекции для преподавательского и студенческого состава в Университете АДА и Азербайджанском университете языков на тему «Продолжение колониального мышления в современной системе международных отношений».

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