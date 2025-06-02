bp и SOCAR объявили об окончательном инвестиционном решении по проекту СЭС "Шафаг"

БАКУ /Trend/ - Акционеры Shafag (Jebrayil) Solar Limited (SJSL), совместного предприятия bp, SOCAR Green и Азербайджанского фонда развития бизнеса (ABDF), сегодня объявили об окончательном инвестиционном решении по проекту солнечной электростанции "Шафаг".

Как сообщает Trend, это позволяет начать строительство солнечной электростанции переменного тока мощностью 240 МВт в Джебраильском районе Азербайджана.

В то же время инвесторы Сангачальского терминала – bp, SOCAR, TPAO, LUKOYL, Южный газовый коридор, NİKO, MOL, İNPEKS, EksonMobil, ITOCU, ONGC Videsh, Eni, MVM и TotalEnergies – сегодня одобрили проект электрификации Сангачальского терминала (STEL). Этот проект обеспечит подключение терминала к государственной электрической сети, управляемой ОАО "Азерэнержи". Для этого будут построены новые объекты как на территории терминала, так и за его пределами, в том числе новая электрическая подстанция 220/110 кВ.

Эти два проекта тесно связаны друг с другом посредством новой коммерческой модели - виртуального механизма передачи энергии. Согласно этому механизму, станция "Шафаг" будет производить электроэнергию и передавать ее "Азерэнержи" в Джебраильском районе, а "Азерэнержи" затем будет передавать этот же объем электроэнергии на Сангачальский терминал, расположенный недалеко от Баку. Согласно текущим прогнозам и планам, совместные проекты "Шафаг" и STEL позволят сократить выбросы от операций терминала в течение последующего периода эксплуатации Сангачальского терминала.

В настоящее время терминал использует семь газовых турбин для удовлетворения собственных потребностей в энергии. После электрификации турбины будут поэтапно демонтироваться, что позволит направлять неиспользованные объемы топливных газов на экспорт.

Для поддержки окончательных инвестиционных решений по обоим проектам сегодня был подписан ряд других соглашений: по проекту "Шафаг" - договор купли-продажи электроэнергии между SJSL и "Азерэнержи" и договор о подключении к сети между SJSL и "Азерэнержи"; по проекту STEL - пакет контрактов на инженерные, снабженческие, строительные и монтажные работы между "Азерэнержи" и bp в качестве оператора Сангачальского терминала, договор на поставку электроэнергии, а также договор на эксплуатацию и техническое обслуживание.

Кроме того, в целях поддержки проектов "Шафаг" и STEL были подписаны балансовое соглашение между bp в качестве оператора Сангачальского терминала, SJSL и "Азерэнержи", а также договор купли-продажи электроэнергии между bp в качестве оператора Сангачальского терминала и SJSL.

Официальное подписание окончательного инвестиционного решения по обоим проектам и связанных с ними соглашений состоялось сегодня во время мероприятия в Бакинском Экспо-центре в рамках Бакинской энергетической недели.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отметил, что с завершением важного этапа по проектам электрификации СЭС "Шафаг" и Сангачальского терминала в рамках политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева по стимулированию использования "зеленой" энергии открывается новая страница в стратегическом энергетическом партнерстве нашей страны с bp. "Этот проект, сочетающий в себе такие важные элементы, как строительство солнечной электростанции мощностью 240 МВт в "зеленой энергетической зоне" и электрификация одного из крупнейшего в мире нефтегазового Сангачальского терминала, является ярким примером нашего совместного прогрессивного подхода к энергетической безопасности и сокращению выбросов. Расширение инвестиций bp, крупнейшего инвестора страны, в нефтегазовый сектор, в область "зеленой" энергетики еще больше укрепляет долгосрочную стратегическую основу нашего партнерства. Вместе с bp мы формируем не только надежное энергоснабжение, но и основу устойчивого и низкоуглеродного будущего", - отметил он.

Председатель правления ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев отметил, что проект солнечной электростанции "Шафаг" и электрификации Сангачальского терминала служит в первую очередь обеспечению энергетической безопасности, поддержке энергоэффективности. "В то же время это открывает дополнительные горизонты сотрудничества для Азербайджана в сфере обеспечения энергетической безопасности в регионе. Эти проекты внесут свой вклад в сферу производства и передачи энергии, а также окажут большую поддержку в сокращении выбросов углерода", - сказал он.

Исполнительный вице-президент bp по добыче и операциям Гордон Биррел отметил, что принятые сегодня решения знаменуют начало нового этапа как в сотрудничестве с Азербайджаном, так и в бизнес-деятельности компании в регионе. Проект "Шафаг" добавляет новое направление к успешному сотрудничеству в области энергетики, став первой инвестицией компании в выработку солнечной энергии в стране. "Нас радует новый инновационный подход, объединяющий эти два проекта, поскольку с его помощью мы сможем сократить выбросы от операций терминала, крупнейшего объекта, которым мы управляем в Азербайджане. Мы приветствуем этот новый этап в нашем долгосрочном партнерстве с Азербайджаном, которое в основном охватывает нефтегазовую сферу, и уверены, что это поможет проложить путь для реализации дальнейших инициатив в области устойчивой энергетики в регионе", - отметил он.

Ожидается, что строительство солнечной электростанции "Шафаг" стоимостью около 200 миллионов долларов начнется в этом году и продлится до середины 2027 года, в основном с использованием местных ресурсов. Отмечается, что в пиковый период строительных работ ожидается создание до 400 новых рабочих мест.

Проект "Шафаг" будет осуществляться и управляться принадлежащей bp компанией Lightsource bp. Доли участия в компании SJSL следующие: bp - 50,01%, SOCAR Green - 39,99% и ABDF - 10%.

Проект STEL стоимостью 230 миллионов долларов будет реализован и управляться bp, оператором Сангачальского терминала. Строительные работы по проекту STEL планируется начать в этом году, и предполагается, что эти работы будут завершены в два этапа - 1-й этап к середине 2027 года, а 2-й - к концу 2028 года.

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