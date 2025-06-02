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Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)

Культура Материалы 2 июня 2025 15:26 (UTC +04:00)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Фото: Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвящённый Международному дню защиты детей, сообщает Trend Life.

В программе концерта выступили преподаватели, а также учащиеся Детской школы искусств №1 имени Сулеймана Алескерова - молодые дарования из классов Айтен Джавадовой, Кёнюль Аббасовой и Нармин Алиевой, которые представили вниманию слушателей произведения азербайджанских и мировых композиторов.

Их искреннее исполнение вызвало восторг и бурные аплодисменты зрителей, наполнив зал теплом и радостью. Каждый номер концерта излучал душевность и юношеский задор. Мероприятие прошло в атмосфере искреннего праздника, где музыка стала мостом между поколениями, объединяя сердца и даря светлые эмоции всем присутствующим. Зрители покидали зал с ощущением вдохновения и с надеждой, что молодые таланты продолжат радовать слушателей своим творчеством.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
Музыка детства - концерт в Баку собрал юные таланты и вдохновил зрителей (ФОТО)
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