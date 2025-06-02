Российские актеры выразили восхищение Баку и зрителями – завершились гастроли Театра-фестиваля "Балтийский дом" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла встреча творческого коллектива Санкт-Петербургского Государственного бюджетного учреждения культуры "Театр-фестиваль "Балтийский дом" с представителями СМИ, посвященная большим гастролям на сцене Азербайджанского государственного академического русского драмтеатра, сообщает Trend Life.

Бакинцам было представлено три спектакля: детский - "Остров сокровищ", поставленный заслуженным артистом России Анатолием Дубановым по роману Роберта Льюиса Стивенсона, а также спектакли "Душечка" режиссера Александра Мамкаева по одноимённому рассказу Чехова, адаптированному драматургом Виктором Бугаковым, и "О чем говорят мужчины и женщины", поставленного режиссером Анджеем Бубенем по пьесе Ясмины Реза. Спектакли прошли с аншлагом.

Генеральный директор Театра-фестиваля "Балтийский дом" Сергей Шуб отметил, что в Баку они привезли лучшие спектакли, которые на протяжении многих лет идут с аншлагом в Санкт-Петербурге, а также в других городах и странах. Был подчеркнут высокий уровень организации гастролей, рассказано о плодотворном сотрудничестве между театрами.

"В следующем году Театру-фестивалю "Балтийский дом" исполнится 90 лет. Мы уже многие годы сотрудничаем с Русским драматическим театром в Баку. Их коллектив с большим успехом представлял в Санкт-Петербурге спектакли "Маскарад" и "Капитанская дочка". Баку для нас всегда был особым городом. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, родом из Баку, всегда с особой нежностью вспоминает о родном городе, и благодаря его поддержке в том числе, так масштабно развиваются культурные связи между нашими городами. Счастлив вновь оказаться в Баку, особенно в театре, на сцене которого не раз выступали российские артисты. Баку всегда был теплым и гостеприимным городом для россиян, поэтому они с радостью приезжают сюда каждый год", - сказал Сергей Шуб, преподнеся сувениры. Отметив, что очень гордится дружбой с главным режиссером Азербайджанского русского драмтеатра, народным артистом Александром Шаровским, он назвал его "титаном современной режиссуры".

Директор Русского драмтеатра, заслуженный работник культуры Азербайджана Адалет Гаджиев подчеркнул, что коллектив неоднократно участвовал в фестивале "Балтийский дом", совершал успешные гастроли и принимал участие в различных фестивалях в России.

"Когда мы приезжаем на гастроли в Санкт-Петербург, нас встречают с большим радушием и теплотой. Хотелось бы отметить, что "Балтийский дом" для нас как родной дом, и мы очень рады, что нас связывают крепкие дружественные связи. В рамках сотрудничества наш театр снова примет участие в фестивале, который пройдет с 29 сентября по 15 октября в Петрозаводске, где будет представлена новая постановка Александра Шаровского "Женитьба Белугина" по одноименному произведению русских драматургов Александра Островского и Николая Соловьёва", - отметил Адалет Гаджиев.

Александр Шаровский подчеркнул, что благодаря таким личностям, как Сергей Шуб, театр живет сегодня.

"Сергей Шуб – грандиозная личность, внесший большой вклад в развитие театрального искусства. "Балтийский дом" всегда задает высокий театральный ценз, и похвала от Сергея Шуба дорогого стоит. Актеры живут ради славы. Мы рады, что и в Баку они получили ее – за честный труд, под аплодисменты зрителей", - отметил народный артист Азербайджана.

Российские актеры выразили восхищение красотой Баку и теплотой публики.

Егор Лесников сыграл в двух спектаклях - "Острове сокровищ" и "Душечке": "Впервые приехал в Баку и эмоции самые прекрасные. Особенно меня приятно удивило то, как после детского спектакля юные зрители выскочили на сцену, обнимали нас, фотографировались с нами, задаривали цветами. Это было очень трогательно и незабываемо! В России обычно букеты передают через билетеров. Вторая постановка была для взрослой публики, и здесь нам было приятно увидеть, насколько бакинцы тонко чувствуют природу юмора, отраженную автором в произведении. Признаться, не всегда это замечает наша родная публика в Питере. Поэтому, огромное спасибо Баку за этот прием".

Виктория Зайцева также впервые в Баку и очарована увиденным: "Я просто в восторге от города и зрителей. До поездки коллеги рассказывали мне, как здесь замечательно и очень уютно. Интересно, когда нам сообщают о предстоящих поездках, у всей труппы поднимается настроение. Я считаю, что гастрольные спектакли обретают особую энергетику и новое дыхание. Мы по-новому смотрим друг на друга на сцене, замечаем нюансы, на которые раньше не обращали внимания. Зрители везде разные, но могу с уверенностью сказать: публика в Баку – просто невероятная. Спасибо Баку за все!"

Заслуженный артист России Валерий Соловьев второй раз приехал в Баку, который для него в первую очередь ассоциируется с легендарным Муслимом Магомаевым: "Впервые я гастролировал здесь со спектаклем "Волки и овцы" и влюбился в город с первого взгляда. Здесь столько теплоты и радушия! Мы были с гастролями во многих городах мира, но Баку уникален гармонией атмосферы, архитектуры, доброжелательностью людей. Так уютно в вашем городе, здесь хочется жить, работать, писать стихи, музыку, творить! Поэтому спасибо вам, бакинцы!

В завершение пресс-конференции заместитель директора Русского драматического театра, заслуженный работник культуры Азербайджана Ильхам Мамедов выразил благодарность организаторам гастролей – министерствам культуры Азербайджана и России, а также главному партнеру – Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры "Росконцерт".

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