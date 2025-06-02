Отношения Турции и Азербайджана не имеют аналогов в мире - Эсма Оздашлы

БАКУ /Trend/ - Отношения Турции и Азербайджана не имеют аналогов в мире.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом во время выступления за круглым столом на тему "Угрозы и возможности, создаваемые новыми геополитическими реалиями для турецко-азербайджанских отношений" сказала главный советник председателя Партии националистического движения (MHP) Эсма Оздашлы.

Она подчеркнула, что между двумя странами существует глубокая историческая, культурная и политическая общность.

"Турция стала первым государством, признавшим независимость Азербайджана в 1991 году. Ранее Османская империя также первой признала Азербайджанскую Демократическую Республику — первую демократическую республику Востока и тюркского мира. Отношения между Турцией и Азербайджаном уникальны и не имеют аналогов в мире. С 1991 года активно развивались как двусторонние, так и военные связи. Подписание Шушинской декларации стало важной вехой — с этого момента наши страны официально стали союзниками. Сегодня военный потенциал обеих стран находится на высоком уровне", - добавила Э.Оздашлы.

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