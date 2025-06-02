Глава ОПЕК поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку соглашения о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам Аль-Гайс выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за неизменную поддержку Декларации о сотрудничестве (DoC) между странами ОПЕК и государствами, не входящими в организацию, сообщает Trend.

"Азербайджан является одним из ключевых участников Декларации с момента её подписания в 2016 году", - говорится в заявлении.

Аль-Гайс также отметил стратегический подход Бакинской энергетической недели к обсуждению ключевых вопросов глобальной энергетической повестки, подчеркнув ее соответствие приоритетам и тематике 9-го Международного семинара ОПЕК, который пройдет 9–10 июля 2025 года в Вене.

Напомним, что сегодня стартовала 30-я Бакинская энергетическая неделя (Baku Energy Week) - ведущее промышленное мероприятие региона, ежегодно собирающее мировых лидеров энергетики.

Baku Energy Week, которая продлится до 4 июня, объединяет в себе три престижных мероприятия: 30-ю юбилейную международную выставку «Нефть и газ Каспия» (Caspian Oil and Gas), 13-ую Каспийскую международную выставку «Энергетика и зеленая энергия» (Caspian Power) и 30-ый юбилейный Бакинский энергетический форум (Baku Energy Forum).