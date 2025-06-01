ОАО "Азеришыг" объявило тендер на строительство подстанции в Ханкенди
ОАО «Азеришыг» объявило тендер на строительство подстанции и прокладку кабельной линии в городе Ханкенди. Желающие принять участие в тендере должны представить свои предложения не позднее 12:00 (GMT+4) 3 июля 2025 года.
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