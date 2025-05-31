Назван объем кредитов, выданных в сфере сельского хозяйства Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По данным на конец апреля этого года, объем бизнес-кредитов, выданных банками, действующими в Азербайджане, в сфере сельского хозяйства, достиг 1,810 миллиарда манатов.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 6,8 миллиона манатов, или на 0,4 процента больше, чем на конец предыдущего месяца. Так, на конец марта текущего года объем выданных банками в Азербайджане бизнес-кредитов в сфере сельского хозяйства составил 1,803 миллиарда манатов.

Отметим, что по состоянию на конец апреля текущего года объем портфеля бизнес-кредитов действующих в Азербайджане банков составил 14,952 миллиарда манатов. Этот показатель превышает данные на конец предыдущего месяца на 17,7 миллиона манатов, или на 0,12 процента.

Так, на конец марта текущего года объем портфеля бизнес-кредитов банков, действующих в Азербайджане, составлял 14,935 миллиарда манатов.

Кредиты, сформированные за счет государственных фондов, составили 984,7 миллиона манатов от общего объема бизнес-кредитного портфеля.