Узбекистан и Япония укрепляют сотрудничество в миграционной сфере

ТАШКЕНТ /Trend/ - Делегация Республики Узбекистан, в состав которой вошли представители Агентства по вопросам миграции и министерства иностранных дел, провела переговоры с министром юстиции Японии Кейсуке Судзуки, передает Trend.

Согласно информации, в рамках встречи стороны обсудили пути углубления сотрудничества в сфере миграции. Особое внимание было уделено вопросам упрощения визовых процедур, цифровизации административных процессов и ускорения рассмотрения заявлений на въезд в Японию.

Отдельной темой стало обеспечение правовой защиты граждан Узбекистана, работающих в Японии. Было достигнуто соглашение о налаживании более тесной координации усилий в борьбе с нелегальной миграцией и нарушениями трудового законодательства.

Было подчеркнуто, что пребывание граждан Узбекистана в Японии должно происходить исключительно на легальной основе, при наличии необходимых языковых навыков и строгом соблюдении местных законов и правил.

Министр юстиции Японии отметил, что действующая программа технических стажировок и упрощённый визовый режим для квалифицированных специалистов открывают новые возможности для граждан Узбекистана.