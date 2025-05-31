Узбекистан и Россия обсудили ключевые вопросы экономического сотрудничества

ТАШКЕНТ /Trend/ - В ходе двухдневного визита в Москву Саида Мирзиёева, помощник Президента Узбекистана, встретилась с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и обсудила ключевые направления двустороннего сотрудничества, передает Trend.

Обсуждения были направлены на развитие торговли, инвестиций, трудовой миграции и подготовку квалифицированных кадров.

Особое внимание было уделено значительному росту товарооборота между двумя странами и продвижению совместных проектов, особенно в промышленном и энергетическом секторах. Стороны также рассмотрели меры по упрощению миграционных процедур, включая возможность переноса некоторых этапов оформления патентов в Узбекистан.

Помимо встречи с премьер-министром, Саида Мирзиёева провела переговоры с несколькими высокопоставленными российскими чиновниками, включая Антона Вайно, руководителя Администрации Президента; его первых заместителей Сергея Кириенко и Алексея Громова; помощника Президента Владимира Мединского, а также Валентину Матвиенко, председателя Совета Федерации.

В первом квартале 2025 года двусторонний товарооборот между Узбекистаном и Россией достиг впечатляющих 2,6 миллиарда долларов, чему способствовал рост экспорта из Узбекистана на российский рынок на 18,2 процента.