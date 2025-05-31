В Азербайджане увеличились платежи по картам American Express нерезидентных финансовых институтов
В Азербайджане наблюдается рост количества и объема операций по платежным картам American Express, выпущенным зарубежными финансовыми учреждениями. По сравнению с предыдущим месяцем показатели значительно увеличились. Этот рост отражает общее увеличение активности по картам, эмитированным нерезидентными организациями.
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