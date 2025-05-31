Состоялся концерт талантливых учеников класса Зарифы Алхазовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Зала камерной и органной музыки (Кирха) Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт класса преподавателя Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля Зарифы Алхазовой, сообщает Trend Life.

В сопровождении концертмейстеров Сабины Велибековой, Томрис Гусейновой и Ирины Мехтиевой перед слушателями выступили - Зарифа Алхазова, Эсмер Гюлларова, Гюльсюм Джафарова, Орхан Мамедов, Фарид Зиялы, Эльмира Дадашева, Амалия Алиева (скрипка), Зейнаб Ализаде, Али Велиев (фортепиано), Мухаммед Зейналлы, Марьям Гюнешова (виолончель), Пюнхан Гейдаров (альт),

В программе прозвучали произведения европейских и русских композиторов.

Преподаватель Зарифа Алхазова и её талантливые ученики порадовали слушателей яркими, изысканными произведениями и самобытным, выразительным исполнением.

В программе прозвучали произведения европейских и русских композиторов. Концерт завершился бурными аплодисментами.

Фото – Кямран Багиров.

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