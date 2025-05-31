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Состоялся концерт талантливых учеников класса Зарифы Алхазовой (ФОТО)

Культура Материалы 31 мая 2025 15:01 (UTC +04:00)
Состоялся концерт талантливых учеников класса Зарифы Алхазовой (ФОТО)
Фото: Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - На сцене Зала камерной и органной музыки (Кирха) Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт класса преподавателя Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля Зарифы Алхазовой, сообщает Trend Life.

В сопровождении концертмейстеров Сабины Велибековой, Томрис Гусейновой и Ирины Мехтиевой перед слушателями выступили - Зарифа Алхазова, Эсмер Гюлларова, Гюльсюм Джафарова, Орхан Мамедов, Фарид Зиялы, Эльмира Дадашева, Амалия Алиева (скрипка), Зейнаб Ализаде, Али Велиев (фортепиано), Мухаммед Зейналлы, Марьям Гюнешова (виолончель), Пюнхан Гейдаров (альт),

В программе прозвучали произведения европейских и русских композиторов.

Преподаватель Зарифа Алхазова и её талантливые ученики порадовали слушателей яркими, изысканными произведениями и самобытным, выразительным исполнением.

В программе прозвучали произведения европейских и русских композиторов. Концерт завершился бурными аплодисментами.

Фото – Кямран Багиров.

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Состоялся концерт талантливых учеников класса Зарифы Алхазовой (ФОТО)
Состоялся концерт талантливых учеников класса Зарифы Алхазовой (ФОТО)
Состоялся концерт талантливых учеников класса Зарифы Алхазовой (ФОТО)
Состоялся концерт талантливых учеников класса Зарифы Алхазовой (ФОТО)
Состоялся концерт талантливых учеников класса Зарифы Алхазовой (ФОТО)
Состоялся концерт талантливых учеников класса Зарифы Алхазовой (ФОТО)
Состоялся концерт талантливых учеников класса Зарифы Алхазовой (ФОТО)
Состоялся концерт талантливых учеников класса Зарифы Алхазовой (ФОТО)
Состоялся концерт талантливых учеников класса Зарифы Алхазовой (ФОТО)
Состоялся концерт талантливых учеников класса Зарифы Алхазовой (ФОТО)
Состоялся концерт талантливых учеников класса Зарифы Алхазовой (ФОТО)
Состоялся концерт талантливых учеников класса Зарифы Алхазовой (ФОТО)
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