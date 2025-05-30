В Ханкенди завершается строительство подстанции закрытого типа

ХАНКЕНДИ /Trend/ - В Ханкенди завершается процесс переноса старых линий электропередачи.

Как сообщает в пятницу местный корреспондент Trend, об этом на заседании Рабочей группы по вопросам энергоснабжения заявил советник председателя ОАО "Азерэнержи" Вугар Алиев,

По его словам, строительство подстанции закрытого типа в городе близится к завершению.

Он добавил, что станция соответствует необходимым современным стандартам. "Также началась подземная прокладка других линий", - сказал В.Алиев.

По его словам, обновлены линии электропередачи от Ханкенди до Агдере и Кяльбаджара.

"В будущем линия из Ханкенди в Агдам будет соединена с узловой подстанцией в Агдаме. В настоящее время в Ханкенди функционируют две подстанции и на обеих ведутся работы по модернизации", - добавил В.Алиев.

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