Компания PwC Азербайджан поделилась опытом в области налоговой стратегии и консалтинга по управлению капиталом на эксклюзивном мероприятии, организованном «Henley & Partners» и «Pasha Private Banking» (ФОТО)

Компания PwC Азербайджан продемонстрировала высокий уровень знаний и компетенций в области налоговой стратегии и планирования частного капитала на высокоуровневом семинаре, организованном «Henley & Partners Turkey» в сотрудничестве с «Pasha Private Banking». В мероприятии, состоявшемся 22 мая 2025 года в отеле Four Seasons в Баку, приняли участие ведущие консультанты и состоятельные лица с целью обсуждения современных подходов к сохранению капитала и налоговому планированию.

Директор по налогам и руководитель «Налоговой, правовой и кадровой» практики компании PwC Азербайджан Гюнель Садиева поделилась экспертными знаниями во время панельной дискуссии по вопросам управления капиталом.

Ключевые темы обсуждения

Госпожа Садиева сосредоточилась на основных вопросах, с которыми сталкиваются частные инвесторы и владельцы бизнеса, в том числе:

Различие между вопросами, которые непосредственно касаются интересов и обязанностей собственников бизнеса или акционеров (например, планирование преемственности и структурирование капитала) и операционными вопросами в рамках управления бизнесом.

Стратегии для обеспечения оптимального равновесия между увеличением объёма и стоимости активов, с одной стороны, и защитой существующего богатства, с другой, особенно в условиях динамичных изменений в законодательстве и нормативных актах.

Наиболее распространенные коллективные инвестиционные инструменты, подходящие для вложений в недвижимость, и другие юридические инструменты, которые широко используются для эффективного сохранения капитала.

Ключевые аспекты при создании семейного офиса, включая юрисдикцию, управление и обеспечение соответствия и гармонизации с бизнес-целями и целями личного благосостояния.

Роль данных в управлении капиталом.

Глобальная сеть решений

Компания PwC Азербайджан, являющаяся частью международной сети PwC, предоставляет клиентам доступ к широкому спектру специализированных инструментов, экспертным знаниям в области юридического структурирования и ресурсам для управления капиталом. Будь то навигация по местным нормативам или международное структурирование, PwC поддерживает клиентов, предлагая перспективу, готовую к будущим вызовам и учитывающую глобальный контекст.

«Наша цель — создать взаимозависимую связь, где рост бизнеса и сохранение личного капитала поддерживают и усиливают друг друга, используя глобальные обширные знания и опыт компании PwC в области частного бизнеса и управления капиталом. Мы помогаем согласовать бизнес-стратегию с личными финансовыми целями и оптимизировать структуру корпоративных и личных активов, чтобы отделить бизнес-риски от личного капитала», — заявила госпожа Садиева.

Поддержка клиентов на каждом этапе

Компания PwC Азербайджан продолжает выступать в роли надёжного консультанта для предпринимателей, семейных предприятий и состоятельных лиц, помогая им предвидеть риски, грамотно структурировать свои активы и открывать возможности для долгосрочного успеха.

О PwC

В PwC мы помогаем клиентам укрепить доверие и совершенствоваться, чтобы помочь клиентам использовать сложные рыночные условия и внутренние процессы для получения конкурентных преимуществ. Мы технологически прогрессивная, ориентированная на сотрудников сеть фирм, в которой работают более 370 000 специалистов в 149 странах. Мы помогаем создавать, ускорять и поддерживать динамику через предоставление профессиональных и специализированных услуг в различных сферах, таких как аудит и предоставление гарантий, консультации по налоговым и юридическим вопросам, сопровождение клиентов в процессе заключения сделок и консалтинг. Более 150 специалистов, работающих в PwC Азербайджан, делятся своими идеями, ценностями, опытом и решениями для разработки новых перспектив и практических рекомендаций для наших клиентов.