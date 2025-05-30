Милли Меджлис ратифицировал соглашение о взаимном освобождении от виз между Азербайджаном и Китаем

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис ратифицировал соглашение между Азербайджаном и Китаем о взаимном освобождении от виз граждан, имеющих общегражданские паспорта.

Как сообщает Trend, вопрос ратификации обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визового требования владельцев общегражданских паспортов" был вынесен на голосование и принят в одном чтении.

Для информации отметим, что "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визового требования владельцев общегражданских паспортов" было подписано 23 апреля 2025 года в Пекине. Основной целью соглашения является расширение гуманитарных и дипломатических связей путем упрощения взаимных визитов граждан на правовых основаниях путем дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства между двумя странами.

Согласно соглашению, граждане обеих стран, имеющие общегражданские паспорта, могут въезжать на территорию другой стороны без визы и оставаться там до 30 дней за одну поездку, и не более 90 дней в течение каждых 180 дней.

Соглашение распространяется только на краткосрочные поездки. Для пребывания на территории другой стороны более 30 дней, проживания, занятия трудовой деятельностью, учебы, работы в СМИ и других сферах, требующих разрешения, граждане должны заранее получить визу и соответствующее разрешение.

Стороны имеют право приостановить исполнение соглашения полностью или частично, временно, по соображениям национальной безопасности, общественного порядка и общественного здравоохранения. Об этом другая сторона должна быть проинформирована по дипломатическим каналам.

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