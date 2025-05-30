ЕИБ усиливает климатическое партнёрство с Казахстаном

БАКУ /Trend/ - Европейский инвестиционный банк усиливает климатическое партнёрство с Казахстаном.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил вице-президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Кириакос Какурис, выступая в ходе панельной дискуссии на тему “Инновационный вызов: как сделать борьбу с изменением климата эффективной для всех” в рамках Международного форума "Астана 2025".

Как отметил вице-президент, визит в Астану подчеркивает серьёзность отношения ЕИБ к вопросам устойчивости и партнёрства.

“Мы присутствуем сегодня в Астане, и это доказательство того, что мы признаем партнёрство, где каждый выигрывает. Мы говорим о том, что устойчивость очень важна”, — сказал Кириакос Какурис.

По его словам, Европейский инвестиционный банк активно участвует в развитии проектов, направленных на устойчивое будущее в Центральной Азии, и в частности в Казахстане.

“Приведу вам конкретный пример, начиная с Казахстана. В марте в Астане мы объявили с Банком развития Казахстана особый проект для поддержания транспортной инфраструктуры и устойчивой энергетики. Эта инициатива ведёт к энергетической диверсификации страны, то есть постепенно идет уменьшение зависимости от ископаемых ресурсов - в направлении к возобновляемым ресурсам”, - сказал он.

Как отметил Какурис, ключевым направлением взаимодействия с Казахстаном остаются модернизация инфраструктуры и внедрение возобновляемых источников энергии.

“Мы должны реализовывать климатические проекты, но, конечно, нужно предоставить доступ к финансированию. Мы видим, что регион Центральной Азии, Кавказский регион и все другие страны должны использовать все возможности для того, чтобы развивать эту сферу, используя в частности проекты по возобновляемым источникам энергии”, - сказал он.

По его словам, переход Казахстана к устойчивой модели развития уже начался при поддержке ЕИБ и ЕС.

“Мы должны проводить обновление инфраструктуры, и мы видим, что сегодня улучшается инфраструктура, увеличивается количество проектов возобновляемых источников энергии”, - подчеркнул Какурис.