Армянская сторона в очередной раз распространила дезинформацию - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона в очередной раз распространила дезинформацию.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Распространенная Министерством обороны Армении информация о том, что 30 мая с 00:10 до 01:00 подразделения Азербайджанской Армии якобы открыли огонь в направлении населенного пункта Хазнавар, в результате чего был поврежден жилой дом и погибло одно животное из числа мелкого рогатого скота, не соответствует действительности.

Еще раз заявляем, что подразделения Азербайджанской Армии никогда не берут на прицел гражданское население и гражданские объекты",- отмечается в информации ведомства.

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