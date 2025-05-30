"Национальная программа" предоставит бесплатный доступ в Азербайджане к 8000 курсам на платформе Coursera

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта "Национальная программа", реализуемого при поддержке "Академии 4Sİ", в течение года десятки тысяч пользователей получат бесплатный доступ к более чем 8000 курсам на крупнейшей в мире онлайн-платформе обучения - Coursera.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации четвертой промышленной революции Фариз Джафаров, выступая на церемонии открытия проекта "Национальная программа" в рамках "Академии 4Sİ".

Он отметил, что целью программы является развитие знаний и навыков в области технологий четвертой промышленной революции в стране, а также поддержка подготовки квалифицированных кадров в этой сфере для рынка труда.

"В рамках программы 2500 обучающих курсов были переведены на азербайджанский язык с помощью искусственного интеллекта и предоставлены с субтитрами, а 10 самых востребованных курсов озвучены с использованием технологии deepfake и предоставлены пользователям",- добавил Ф.Джафаров.

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