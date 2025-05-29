ЦБА приостановил действие лицензий ряда страховых агентов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о приостановлении на 1 месяц действия лицензий на осуществление страховой деятельности, выданных 11 физическим лицам.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Это решение было принято 27 мая в связи с непредставлением соответствующей отчетности, предусмотренной статьей 106.1.10 закона "О страховой деятельности".

Представляем список страховых агентов, действие лицензий которых приостановлено решением ЦБА.