ЦБА приостановил действие лицензий ряда страховых агентов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о приостановлении на 1 месяц действия лицензий на осуществление страховой деятельности, выданных 11 физическим лицам.
Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.
Это решение было принято 27 мая в связи с непредставлением соответствующей отчетности, предусмотренной статьей 106.1.10 закона "О страховой деятельности".
Представляем список страховых агентов, действие лицензий которых приостановлено решением ЦБА.
|
№
|
Имя страхового агента
|
Дата лицензии
|
Номер лицензии
|
VÖEN
|
1
|
Абасов Азер Тельман оглу
|
13.06.2011
|
000449
|
4500746742
|
2
|
Абушов Расиф Асиф оглу
|
05.03.2012
|
000576
|
6400014412
|
3
|
Гумбатзаде Гюльгяз Вугар гызы
|
02.12.2022
|
SA-0268
|
2906810402
|
4
|
Махмудов Мирмехди Мирджалал оглу
|
28.06.2012
|
000694
|
1502073102
|
5
|
Мамедли Самир Джамал оглу
|
20.12.2024
|
SA-0362
|
2907641202
|
6
|
Мамедова Фатима Хидаят гызы
|
24.06.2021
|
SA-0221
|
2906251242
|
7
|
Мухтарлы Нармин Физули гызы
|
25.06.2023
|
SA-0291
|
1102787552
|
8
|
Мухтаров Махир Мухтар оглу
|
12.12.2012
|
000823
|
2902529402
|
9
|
Нагдалиев Фуад Эльман оглу
|
12.01.2017
|
SA-004
|
1600436292
|
10
|
Нагиев Эльтун Мазахир оглу
|
26.11.2024
|
SA-0357
|
5901255262
|
11
|
Гурбанов Имран Алверди оглу
|
05.10.2018
|
SA-0080
|
2904994942