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ЦБА приостановил действие лицензий ряда страховых агентов

Экономика Материалы 29 мая 2025 21:42 (UTC +04:00)
ЦБА приостановил действие лицензий ряда страховых агентов

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о приостановлении на 1 месяц действия лицензий на осуществление страховой деятельности, выданных 11 физическим лицам.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Это решение было принято 27 мая в связи с непредставлением соответствующей отчетности, предусмотренной статьей 106.1.10 закона "О страховой деятельности".

Представляем список страховых агентов, действие лицензий которых приостановлено решением ЦБА.

Имя страхового агента

Дата лицензии

Номер лицензии

VÖEN

1

Абасов Азер Тельман оглу

13.06.2011

000449

4500746742

2

Абушов Расиф Асиф оглу

05.03.2012

000576

6400014412

3

Гумбатзаде Гюльгяз Вугар гызы

02.12.2022

SA-0268

2906810402

4

Махмудов Мирмехди Мирджалал оглу

28.06.2012

000694

1502073102

5

Мамедли Самир Джамал оглу

20.12.2024

SA-0362

2907641202

6

Мамедова Фатима Хидаят гызы

24.06.2021

SA-0221

2906251242

7

Мухтарлы Нармин Физули гызы

25.06.2023

SA-0291

1102787552

8

Мухтаров Махир Мухтар оглу

12.12.2012

000823

2902529402

9

Нагдалиев Фуад Эльман оглу

12.01.2017

SA-004

1600436292

10

Нагиев Эльтун Мазахир оглу

26.11.2024

SA-0357

5901255262

11

Гурбанов Имран Алверди оглу

05.10.2018

SA-0080

2904994942
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