Назван объем торговых операций между Азербайджаном и Пакистаном
В январе-апреле 2025 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на более чем 16 млрд долларов США.
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