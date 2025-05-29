В Узбекистане планируют внедрить Face-ID при оказании пенсионных услуг

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане планируют внедрить биометрическую идентификацию лица (Face-ID) и электронной подписи при оказании пенсионных услуг и выплате пенсий в наличной форме.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполнительный директор внебюджетного Пенсионного фонда при министерстве экономики и финансов Узбекистана Муродбек Атаджанов в ходе международной конференции на тему "Гармонизация систем социальной защиты в контексте вызовов современного мира" в Баку.

"При выплате пенсий требуется идентификация личности, и этот процесс будет происходить автоматически. Пенсионерам больше не нужно будет носить с собой пенсионную книжку или паспорт", - сказал он.

Атаджанов также отметил, что в пенсионной системе Узбекистана ведётся умеренная работа по внедрению возможностей искусственного интеллекта. На первом этапе планируется запуск чат-бота — онлайн-консультанта.

По его словам, задача чат-бота — предоставление консультаций в онлайн-режиме. "Вся необходимая база у нас уже есть: сформированы перечни типовых вопросов и ответов. Осталось лишь немного дообучить модель — и она сможет самостоятельно отвечать на запросы граждан. Это позволит обеспечить моментальное обслуживание по пенсионным вопросам и значительно разгрузит колл-центры", - сказал он.

Атаджанов добавил, что следующим направлением станет расширение использования электронных пенсионных услуг среди населения. Планируется организовать работы по оцифровке имеющихся в бумажной форме данных.

Также, по его словам, будут повышены навыки населения по использованию электронных пенсионных услуг.

"Самое приоритетное для нас — это реформирование пенсионной системы. Республика Узбекистан остаётся одной из последних стран СНГ и Центральной Азии, где за последние 20 лет не проводилась масштабная пенсионная реформа", — добавил он.