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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был рядом с братскими Турцией и Пакистаном

Политика Материалы 28 мая 2025 14:31 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был рядом с братскими Турцией и Пакистаном
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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ЛАЧИН/Trend/ - Азербайджан всегда был рядом с братскими Турцией и Пакистаном.

Об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на Саммите с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом, сообщает в среду Trend.

"Нас искренне радуют успехи Турции в борьбе с терроризмом. Решение террористической группировки РПК о самороспуске и разоружении является примером лидерства и решимости Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, мощи Турецкого государства. Это историческое событие важно не только для Турции, но и для мира и спокойствия в регионе в целом", - сказал Президент Азербайджана, еще раз поздравив братскую Турцию с этим историческим событием.

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