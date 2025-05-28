Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был рядом с братскими Турцией и Пакистаном

ЛАЧИН/Trend/ - Азербайджан всегда был рядом с братскими Турцией и Пакистаном.

Об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на Саммите с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом, сообщает в среду Trend.

"Нас искренне радуют успехи Турции в борьбе с терроризмом. Решение террористической группировки РПК о самороспуске и разоружении является примером лидерства и решимости Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, мощи Турецкого государства. Это историческое событие важно не только для Турции, но и для мира и спокойствия в регионе в целом", - сказал Президент Азербайджана, еще раз поздравив братскую Турцию с этим историческим событием.