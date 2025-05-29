Вырос объем кредитных вложений по Карабаху и Восточному Зангезуру
По состоянию на 1 мая 2025 года объем кредитных вложений по всем регионам Азербайджана увеличился по сравнению с предыдущим месяцем
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