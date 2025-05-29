Названо число граждан Кыргызстана, получавших пенсии в 2024 г.

БАКУ /Trend/ - В 2024 году пенсию в Кыргызстане из системы государственного пенсионного страхования получали 797,8 тысячи человек.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила начальник отдела по работе с человеческими ресурсами Социального фонда Кыргызстана Айнура Орозова в ходе международной конференции на тему "Гармонизация систем социальной защиты в контексте вызовов современного мира" в Баку.

По ее словам, основную часть составили пенсионеры по возрасту — 630,5 тысяч человек (79%). По инвалидности пенсию получали 130,3 тысячи человек (16,3%), а по случаю потери кормильца — 59,1 тысячи человек (7,3%).

Орозова подчеркнула, что по итогам 2024 года, средний размер пенсии в стране составил 10 585 сом (около 121 доллара США). Прожиточный минимум пенсионера составил 7 064 сом (80 долларов США). Соотношение составляет 149,9%.

Она отметила, что в рамках совершенствования пенсионной системы на сегодняшний день ведётся работа по нескольким ключевым направлениям.

"В области тарифной политики особое внимание уделяется справедливому формированию пенсионных прав для сельхозпроизводителей, а также устранению существующего дисбаланса", - сказала Орозова.

По ее словам, в части пенсионного обеспечения реализуются меры по назначению полной базовой части пенсии, упрощению процедуры оформления пенсии по возрасту, поддержке детей, потерявших родителей, и защите прав лиц с инвалидностью. Также ведётся работа по усилению участия граждан в формировании собственных пенсионных прав.